İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da kupa mesaisi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla kupada oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve penaltı çalışması yaptı.


Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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