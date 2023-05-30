Sivasspor'da Leke James gol sayısını 4'e çıkardı

Sivasspor’un futbolcusu Leke James, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.
Sivasspor'un futbolcusu Leke James, Konyaspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü deneyimli futbolcu Leke James'ten geldi. James, maçın 17 dakikasında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. James, 4 golün 1'ini UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.