Sivasspor'da Leke James sevinci

Bir süredir sakat olan DG Sivasspor'un Nijeryalı forvet oyuncusu Leke James, takımla beraber çalışmalara başladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda bir süredir sakat olan Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James takımla beraber çalışmalara başladı. 28 yaşındaki futbolcunun takımla beraber çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sivasspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından Leke James'in idmanda olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Sivasspor'umuzda sakatlığı geçen Leke James, takımla birlikte çalışmalara başladı" notu eklendi.