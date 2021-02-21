Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Kayserispor’u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor’da futbolcular, sevinçlerini boş tribünlere giderek yaşadı.
Kayserispor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini boş tribünlere giderek yaşadı.
Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular boş tribünlere giderek alkış tuttular. Kırmızı-beyazlı oyuncular, galibiyet fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Sivassporlu futbolcular daha sonra yöneticilerin alkışları eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.