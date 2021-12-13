Sivasspor'da maç sonu büyük sevinç

Galatasaray’ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor’da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.
Galatasaray'ı yenerek haftayı galibiyetle tamamlayan DG Sivasspor'da futbolcular, sevinçlerini tribünlere giderek yaşadı.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı.
Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.