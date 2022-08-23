İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da Malmö maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ikinci maçında Malmö ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.


Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Sivasspor, İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Dün Alanyaspor ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.


Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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