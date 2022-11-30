Sivasspor'da Max Gradel Antalya kampına katıldı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yiğidolar'ın tecrübeli oyuncusu Max Gradel de kampa katıldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Antalya kampına katılan Max Gradel ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kampın beşinci gününü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.