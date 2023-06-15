Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz, yönetim kuruluna teşekkür etti

Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirecek olağan genel kurulda yeni yönetim kurulunda görev almayacak yönetim kurulu üyeleriyle veda yemeğinde bir araya geldi.

Uzun yıllar boyunca Sivasspor'a uyum içinde büyük hizmetler yaptıklarını söyleyen Başkan Mecnun Otyakmaz, tüm yönetim kurulu üyelerine emekleri için teşekkür etti.

Veda yemeğinde Sivas'ta görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri de yer aldı.

Sohbet havasında geçen yemekte, medya temsilleri merak ettikleri soruları Başkan Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerine sordu.