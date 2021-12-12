Sivasspor'da moral kahvaltısı

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, maç öncesinde kahvaltıda bir araya geldi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı kahvaltıda Sivasspor'da, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı. Kırmızı-beyazlı ekip bugün kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında yarın saat 18.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.