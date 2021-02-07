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Sivasspor'da Mustapha Yatabare 4 hafta sonra golle tanıştı

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Sivasspor'da karşılaşmada rakip fileleri havalandıran Mustapha Yatabare, ligde 4 hafta aradan sonra golle tanıştı.


DG Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, 11. dakikada Max Gradel, 48'de Kayode, 69'da Erdoğan Yeşilyurt ve 86'da Mustapha Yatabare'nin kaydettiği gollerle puanını 28'e çıkarırken, deneyimli oyuncu Yatabare 4 haftalık gol hasretini bitirdi. Ligde en son 21 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe maçında gol atan Yatabare, bu maçtan sonra oynadığı karşılaşmalarda golle buluşamadı.


35 yaşındaki Malili futbolcu ayrıca, Ankaragücü maçında attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

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