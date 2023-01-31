Sivasspor'da Mustapha Yatabare gollerini sürdürüyor

DG Sivasspor'un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Alanyaspor maçında attığı gollerle bu sezon 11. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı gollerle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 11'e yükseltti. Maçın 32 ve 45. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 11'e çıkarttı. Yatabare, 11 golün 3'ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde, 3'ünü de Türkiye Kupası'nda attı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla 28 maça çıkan Yatabare, 23 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez asist yapan Yatabare, 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, 2 bin 41 dakika oyunda kaldı.