İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da neşeli idman

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.


Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 15.00'te basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.


Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.