Sivasspor'da neşeli idman

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor bugün akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Yapılan idmanda futbolcuların neşeli oldukları öğrenildi.

Kampın üçüncü gününü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.