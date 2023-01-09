Sivasspor'da neşeli idman

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Ya

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.