İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da sağlık kontrolleri sürüyor

Bolu’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sağlık kontrolleri devam ediyor.

Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da, sağlık kontrolleri devam ediyor.


Sivasspor'da futbolcular Aaron Appindangoye, Mustapha Yatabare ve Dimitrios Goutas, hastanede sağlık kontrolünden geçti.


İlk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcular sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.