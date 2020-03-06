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Sivasspor'da sarı alarmı!

DG Sivasspor’un, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

DG Sivasspor'un, Galatasaray ile oynayacağı müsabaka öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.


Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Samassa, Fernando ve Hakan Arslan, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında görev yapamayacaklar.


Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da oyuncuları kart görmemeleri konusunda uyardı.

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