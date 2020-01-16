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Sivasspor'da Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig lideri DG Sivasspor’da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka’nın sözleşmesi feshedildi.

Süper Lig lideri DG Sivasspor'da, bir süredir sakatlığı devam eden orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesi feshedildi.


Sivasspor'da iç transferde son dakika gelişmesi yaşandı. Alınan bilgiye göre uzun süredir sakat olan Serhiy Rybalka, kulüple karşılıklı anlaşarak kırmızı-beyazlı takımdan ayrıldı.


2017'de Dinamo Kiev'den Sivasspor'a transfer edilen 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu sezonun ilk yarısında 3 maçta görev alırken, 72 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

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