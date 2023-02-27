İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da şok sakatlıklar

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Mustapha Yatabare, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın’ın sakatlandığını duyurdu.

DG Sivasspor Kulübü, futbolcular Mustapha Yatabare, Caner Osmanpaşa ve Robin Yalçın'ın sakatlandığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp söz konusu futbolcuların tedavisinin devam ettiğini de açıkladı.


Sivasspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Baran Güler, takımda sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Güler, “DG Sivasspor'umuzda sakatlığı bulunan futbolcularımızdan; Robin Yalçın'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin ise sol diz iç yan bağında rüptürü mevcuttur. 3 sporcumuzun da tedavisi devam etmektedir. Sakatlıkları geçen; Clinton N'jie, Samba Camara, Fredrik Ulvestad, Jordy Caicedo, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye ise tedavileri tamamlanarak takımla birlikte çalışmalara başladı” ifadelerini kullandı.

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