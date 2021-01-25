İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'da Sportif Direktör kaza geçirdi!

DG Sivasspor Kulübü’nün sportif direktörü Oray Baykal, Kasımpaşa maçı sonrası eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

DG Sivasspor Kulübü'nün sportif direktörü Oray Baykal, Kasımpaşa maçı sonrası eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, kulübün sportif direktörü Oray Baykal'ın trafik kazası geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;


“Sportif Direktörümüz Oray Baykal, bugün oynadığımız Kasımpaşa maçının ardından eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Baykal, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tomografisi geçilen Baykal'ın genel sağlık durumu iyi olurken, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirecektir. Geçmiş olsun Oray Bayrak.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.