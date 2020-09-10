Sivasspor'da testler negatif çıktı

Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve destek ekibe 17. kez korona virüs testi uygulandı. Yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde futbolcu, teknik heyet ve destek ekibe yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, “Alanyaspor maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.