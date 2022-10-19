Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 11. hafta maçında Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor ile Sivasspor 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.