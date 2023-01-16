Sivasspor'da Uğur Çiftçi, bugünkü idmanda yer aldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karacabey Belediye Spor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'a transferi gündemde olan Uğur Çiftçi de kırmızı-beyazlıların bugünkü idmanında yer aldı.

Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Bir süredir Galatasaray ile adı anılan ve dün takımla vedalaşan Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi de takımla beraber idmana çıktı. Dün İstanbul'a gidip sözleşmeyi imzalaması beklenen Uğur'un transferinde pürüz çıkmış ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanacak mücadele için bugün bu şehre gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.