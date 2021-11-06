Sivasspor'da Uğur Çiftçi kırmızı kart gördü!

DG Sivasspor’un futbolcusu Uğur Çiftçi, Giresunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü.
DG Sivasspor'un futbolcusu Uğur Çiftçi, Giresunspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Çiftçi, 13. haftada oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 0-0 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Giresunspor karşılaşmasının 84. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi oyun dışı kaldı.
Çiftçi, ligin 13. haftasında oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak.