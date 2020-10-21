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Sivasspor'da Villarreal maçı öncesi 3 eksik!

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Villarreal’e konuk olacak olan Sivasspor’da 3 eksik futbolcu bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal'e konuk olacak olan Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında DG Sivasspor, yarın İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt sakatlığı nedeniyle, Casimir Ninga ise hafif rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.


İspanya temsilcisi Villarreal'de ise sakatlığı bulunan Gerard Moreno, Pervis Estupinan, Alberto Moreno ve Sofian Chakla Sivasspor karşısında görev alamayacak.

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