Sivasspor'da Volkan Eğri sağlık kontrolünden geçti

DG Sivasspor'un genç oyuncusu Volkan Eğri, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen genç orta saha oyuncusu Volkan Eğri, sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Eğri; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. 23 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.