İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da Yatabare gol sayısını 4'e çıkardı

Sivasspor’un futbolcusu Mustapha Yatabare, CFR Cluj ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e yükseltti.

Sivasspor'un futbolcusu Mustapha Yatabare, CFR Cluj ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.


UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının 5. haftasında Romanya ekibi CFR Cluj ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 2 golü deneyimli futbolcu Mustapha Yatabare'den geldi. Maçın 22 ve 73. dakikasında Yatabare, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yatabare attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.


36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Yatabare 4 golün 1'ini Spor Toto Süper Lig'de kaydetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.