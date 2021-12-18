İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da Yatabare gol sayısını 7'ye yükseltti

DG Sivasspor’un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon 7.

DG Sivasspor'un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon 7. kez rakip fileleri havalandırdı.


Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Sivasspor'da Mustapha Yatabare attığı gollerle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 7'ye yükseltti. Maçın 76ve 81. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.


Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkan Yatabare, 10 kez de ilk 11'de görev aldı. 1 kez asist yapan Yatabare, 5 kez sarı kartla cezalandırılırken, 950 dakika oyunda kaldı.

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