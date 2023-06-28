İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'da yeni sportif direktör Oray Baykal oldu

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin’i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal’la anlaştı.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı.


Sivasspor'da yeni sportif direktör Oray Baykal oldu. Kırmızı-beyazlılar, Oray Baykal'ın sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu. Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.