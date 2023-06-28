Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin’i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal’la anlaştı.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı.
Sivasspor'da yeni sportif direktör Oray Baykal oldu. Kırmızı-beyazlılar, Oray Baykal'ın sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu. Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.