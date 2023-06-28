Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getiren DG Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı.

Sivasspor'da yeni sportif direktör Oray Baykal oldu. Kırmızı-beyazlılar, Oray Baykal'ın sportif direktörlük görevine getirildiğini resmen duyurdu. Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.