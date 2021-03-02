Sivasspor'da zorlu Hatayspor maçı öncesi 5 eksik!

haftasında yarın Hatayspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 5 eksik futbolcu bulunuyor.

DG Sivasspor, yarın Hatay temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka, kaleci Muammer Yıldırım sakatlığı nedeniyle, Erdoğan Yeşilyurt ise kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Öte yandan DG Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.