Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı etkinlik

Sivasspor Kulübü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anlamlı bir hareket geldi. Kırmızı-beyazlı kulüp, kadın futbol takımı sporcularına çiçek takdim ederek, müzikli eğlence organizasyonu düzenledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubunda mücadele eden Sivasspor Kadın Futbol Takımına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir organizasyon düzenlendi.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen organizasyona Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği üyeleri, Sivasspor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nevzat Ercanlı ve kadın futbolcular katıldı. Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kadınların hayatın her alanında olduğunu belirterek, "Hayatın her alanı kadınlarla güzel, kadınlarımızın varlıkları bize güç veriyor. Bunu anlayabilmek çok önemli. Hem erkek hem de kadın bir bütündür. Baktığımız zaman ekonomisinden tarımına, turizminden kültürüne, edebiyatından sporuna kadınlar çok iyi bir noktadalar. Daha da iyi olacaklar. Kadınlar fedakardır, sabırlıdır ve disiplinlidir. Bu ülkenin kurulmasında kadınlarımızın emeği var. Kadınlar sosyal hayatta ve sporda da varlar. Sivas'ımızdaki Yiğido kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Dünyadaki tüm kadınların günlerini kutluyorum” dedi.

Otyakmaz: "Kadın futbol takımı kulübümüze ayrı bir renk kattı"

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapılan organizasyonla ilgili, "Bu yıl Sivasspor için kadınlarımızın katılımıyla çok daha önemli bir yıl haline geldi. Başta kadın futbol takımımız ve kadın taraftar derneğimizle birlikte Sivasspor artık daha güzel. Bu organizasyon için 1967 Sivasspor Kadın Taraftarları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Kadın futbol takımımızda kulübümüze ayrı bir renk kattı. En son kurulan takım olmamıza rağmen bizden önce kurulun takımları mücadele ederek geride bırakmış durumdayız. Kızlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarda da bizleri gururlandıracaklar. Önümüzdeki yıl kadın futbolunun yılı olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Sivasspor logolu pasta kesildi. Daha sonra Sivasspor kadın futbol takımı sporcuları müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.