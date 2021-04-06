İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'dan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Bugün sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Sivasspor'da, Koç için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Kırmızı-beyazlı takımın mesajında, şu ifadeler yer aldı:


“Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Ali Koç'un kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.