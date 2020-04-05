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Sivasspor'dan anlamlı paylaşım

DG Sivasspor, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.


Sivasspor Kulübü, korona virüse karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşların evde kalmalarına dikkat çekildi.


Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:



“Sivasspor'umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu.”

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