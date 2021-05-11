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Sivasspor'dan Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşım!

Süper Lig’in 41.

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan DG Sivasspor, Kayode ve Hakan Arslan'ın golleriyle 2-1 kazanarak Avrupa yolunda önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Kırmızı-beyazlılar, maç sonunda kulübün resmi hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.


Süper Lig'de Avrupa kupalarının önemli adaylarından olan Sivasspor, 41. hafta maçında Ülker Stadı'nda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Sivasspor'un sosyal medya hesaplarından bir filmde çekilen ‘Sivas Halayı' videosu paylaşılarak, “Fenerbahçe'yi 2-1 yendiğimiz maçın ardından bizim taraftarlar” ifadesine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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