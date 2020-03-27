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Sivasspor'dan Galatasaray ve Kayserispor'a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Kulübü, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor’dan bir idari personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor'dan bir idari personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgınına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kayserispor Kulübü'nde bir idari personel de yakalandı. Sivasspor Kulübü de her iki kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:


“Galatasaray Kulübü, tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın KOVID-19 testinin pozitif çıktığını, yine HES Kablo Kayserispor Kulübü de yapılan taramada bir idari personelin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı. Her iki kulübe de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.”

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