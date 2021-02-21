İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında DG Sivasspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Mustapha Yatabare ve 90. dakikada penaltıdan Max Gradel kaydetti. Ligdeki yedinci galibiyetini alan ve Çaykur Rizespor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayseri maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.