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Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Sivassporlu futbolcular, Fatih Karagümrük maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Süper Lig'in 30. haftasında DG Sivasspor, sahasında Karagümrükl'ü 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren tek golü 45. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Ligdeki sekizinci galibiyetini alan ve Göztepe maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Karagümrük maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada kısa sürede oldukça fazla etkileşim aldı.

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