Sivasspor'dan galibiyet pozu

Ön Eleme Turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Petrocub'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu sahada ve soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 65'te Kayode attı. Batumi maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Petrocub maçının ardından sahada ve soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Armağan olsun Sivas. Armağan olsun Yiğido. Armağan olsun Türkiye” notu eklendi.