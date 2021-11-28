Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor, sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22'de Pedro Henrique, 43, 48 ve 86'da Mustapha Yatabare attı. Ligdeki 3. galibiyetini elde eden ve zorlu Alanyaspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Hatayspor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Özlenen kare” notu eklendi.