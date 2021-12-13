İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'dan galibiyet pozu

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 80'de Fayçal Fajr attı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Galatasaray maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “En sevdiğiniz kare” notu eklendi.

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