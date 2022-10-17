İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sivasspor'dan galibiyet pozu

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk oldu. Mustapha Yatabare, Dia Saba ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.


Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Giresunsppor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Gücünü hisset” notu eklendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.