Sivasspor'dan galibiyet pozu

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor'u konuk oldu. Mustapha Yatabare, Dia Saba ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Ligdeki ikinci galibiyetini elde eden ve zorlu Trabzonspor maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Giresunsppor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Gücünü hisset” notu eklendi.