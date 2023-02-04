Sivasspor'dan galibiyet pozu

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek ligdeki altıncı galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Samu Saiz attı. Ligdeki altıncı galibiyetini elde eden ve zorlu Fatih Karagümrük maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Beşiktaş maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “İnandık, mücadele ettik, kazandık. Tebrikler takım” notu eklendi.