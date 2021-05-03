İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'dan Gaziantep hatırası!

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda zorlu rakibi Gaziantep'i 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Yiğidolar maç sonu galibiyet pozu verdi.


Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren tek golü 30. dakikada deneyimli oyuncu Max Gradel attı. Ligdeki 14. galibiyetini alan ve zorlu Başakşehir maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Gaziantep maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.


Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma “Seride 16 maç. Gaziantep hatırası. Yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz” notu da eklendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.