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Sivasspor'dan gıda paketi desteği

Sivasspor Kulübü, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı ve yardıma muhtaç ailelere gıda desteğinde bulunulacağını duyurdu.


Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını Türkiye'de de etkisini gösteriyor. İnsanlar salgından korunmak için yetkililerin uyarılarını dikkate alarak evlerinden çıkmıyor. Bu durumda da yardıma muhtaç kişiler için yardım kampanyaları düzenleniyor.


Bu kampanyaya bir destek de DG Sivasspor Kulübü'nden geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin resmi sitesinden yapılan duyuruda, Sivas'ta yaşayan 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtılacağı belirtildi.


Sivasspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



“Sivas genelinde yürütülen 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasında etkin görev alan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu'na gıda paketi desteğimiz devam edecek.”

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