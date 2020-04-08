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Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL

DG Sivasspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 bin lira destekte bulundu.

DG Sivasspor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destekte bulundu.


Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, DG Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira katkıda bulunan Sivasspor yönetimine, teknik heyetine ve futbolculara teşekkür eden vali Ayhan, Sivasspor'un gıda kolisi desteği sağladığını ifade etti.

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