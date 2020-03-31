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Sivasspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olduğunu açıkladı.

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıkladı.


Sivasspor'dan koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yardıma muhtaç olan ailelere bağış yapılacağı duyuruldu.


Sivasspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyacak vatandaşlara yönelik bir destek kampanyası başlattı. Sivasspor Kulübü olarak, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına biz de katıldık.”

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