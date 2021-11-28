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Sivasspor'dan Mustafa Cengiz için taziye mesajı

DG Sivasspor Kulübü, hayatını kaybeden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı.


Sivasspor, yaşama veda eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için kulübün sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.


Yayımlanan mesajda, “Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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