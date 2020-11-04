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Sivasspor'dan rakibi Karabağ'a sıcak karşılama

DG Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I grubundaki rakibi, Azerbaycan temsilcisi Karabağ’ın Sivas’a gelmesinin ardından ‘Hoş geldin’ paylaşımda bulundu.

DG Sivasspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi I grubundaki rakibi, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın Sivas'a gelmesinin ardından ‘Hoş geldin' paylaşımda bulundu.


UEFA Avrupa Ligi I grubu üçüncü müsabakasında Sivasspor, yarın sahasında Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımda dostluk rüzgarları esti.


Karabağ sosyal medya hesabından, Sivas'a geldiği fotoğrafı paylaşarak, “Teşekkürler Sivas” notunu yazdı ve paylaşıma Sivas Valiliği ile Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nü etiketledi. Karabağ FK'nın bu mesajına Sivasspor'un cevabı ise, “Sivas'a hoş gelmişsiniz. Bura senin evindir” notunu yazdı.

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