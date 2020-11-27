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Sivasspor'dan rakiplerine gözdağı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ’ı 3-2 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ'ı 3-2 yenen DG Sivasspor, sosyal medya hesabından iddialı bir mesaj yayımlayarak, rakiplerine gözdağı verdi.


UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, deplasmanda Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-2 yendi. Gruptan çıkma şansını artıran Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşımda bulundu.


Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşıma, “Ülke puanına bir katkı daha. Devamı da gelecek” notu eklendi.

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