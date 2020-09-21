İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'dan Samassa'ya destek mesajı

Süper Lig’in ikinci hafta maçında BB Erzurumspor’dan hatalı gol yiyen Malili kaleci Mamadou Samassa’ya, kulübü Sivasspor’dan destek mesajı gecikmedi.

Süper Lig'in ikinci hafta maçında BB Erzurumspor'dan hatalı gol yiyen Malili kaleci Mamadou Samassa'ya, kulübü Sivasspor'dan destek mesajı gecikmedi.


Süper Lig 2020-2021 Sezonunun ikinci hafta maçında Erzurumspor'u son dakika golleriyle 2-1 yenen Sivasspor, haftayı 3 puanla kapattı.


1 yıldır Sivasspor forması giyen kaleci Mamadou Samassa, Erzurum maçının 70. dakikasında Novikovas'ın şutunda büyük hata yaparak gol yedi. Hem pozisyonun ardından hem de maçtan sonra galip gelmelerine rağmen büyük üzüntü yaşayan Samassa'ya takım arkadaşları ve sosyal medyadan taraftarlar teselli etti.


Sivasspor Kulübü de Mamadou Samassa'ya sosyal medyadan destek verdi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, “Kalemiz emin ellerde. Güveniyor ve inanıyoruz Mamadou Samassa” şeklinde paylaşım yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.