İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sivasspor'dan taraftarlara 'korsan ürün' uyarısı!

DG Sivasspor Kulübü, internet üzerinden kulüp armasını taşıyan maske, tekstil ve aksesuar ürünlerinin korsan satışının yapıldığını belirtip, taraftarlarını söz konusu korsan ürünlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.


Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, kulübün logosunu taşıyan lisanssız maske satan iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;


"Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sivasspor logolu lisanslı maskelerimiz Sivasspor Store ve internette E-Yiğido online alışveriş sitemizde satışa sunuldu. Maskeler satışa çıktığı andan itibaren taraftarlarımız tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Desteklerinden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.


Kulübümüzün önemli gelir kaynaklarından biri olan Sivasspor isimli ve amblemli ürünlerin satış hakkı sadece kulübümüze aittir. İlimizde bazı mağazalarda, seyyar satıcılarda ve internet sitelerinde, kulübümüzün izni olmadan korsan maske satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri olan Sivasspor logolu korsan maskeleri satan iş yerleri hakkında, kulüp avukatlarımız aracılığıyla yarından itibaren yasal işlem başlatacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.


Korsan ürünle mücadelemiz ancak büyük taraftarımızın desteğiyle hayata geçebilecektir. Taraftarlarımızın sadece lisanslı ürünler satın almasını ve korsan ürün satan yerleri ise kulübümüze bildirmelerini önemle rica ederiz. Sivasspor logolu maskeleri ve diğer lisanslı ürünlerimizi Sivasspor Store ve www.sivasspor.com.tr adresinden satın alabilirsiniz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.